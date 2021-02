Suarez e la storia dell’esame “farsa” ricevuto prima del test di italiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Alla fine Luis Suarez lo ha confermato al gip: “Il file con il test di italiano mi è stato mandato in anticipo”. In sostanza si legge questo in un provvedimento legato all’inchiesta che coinvolge anche gli ex vertici dell’Ateneo dell’Università di Perugia. Il calciatore avrebbe confermato al giudice di aver ricevuto il test prima. Secondo lui infatti Stefania Spina – docente sospesa per otto mesi – aveva “sollecitato” lo studio del file inviato a Suarez che a sua volta “aveva assicurato di ripassare bene anche durante il volo verso Perugia”. Ma lei ha sempre smentito questa ricostruzione dei fatti, ammettendo solo di aver inviato questo file che conteneva una sorta di riepilogo di quanto studiato e preparato nelle settimane precedenti. Aveva detto infatti: Non si ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Alla fine Luislo ha confermato al gip: “Il file con ildimi è stato mandato in anticipo”. In sostanza si legge questo in un provvedimento legato all’inchiesta che coinvolge anche gli ex vertici dell’Ateneo dell’Università di Perugia. Il calciatore avrebbe confermato al giudice di averil. Secondo lui infatti Stefania Spina – docente sospesa per otto mesi – aveva “sollecitato” lo studio del file inviato ache a sua volta “aveva assicurato di ripassare bene anche durante il volo verso Perugia”. Ma lei ha sempre smentito questa ricostruzione dei fatti, ammettendo solo di aver inviato questo file che conteneva una sorta di riepilogo di quanto studiato e preparato nelle settimane precedenti. Aveva detto infatti: Non si ...

