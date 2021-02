Stefania Orlando si scaglia contro Dayane | “Falsa! Sparlavi di Samantha per L’Isola dei Famosi”

(Di martedì 23 febbraio 2021) La scelta diMello di mandare al televoto la sua amica Rosalinda ha causato un terremoto nella casa del GF Vip. Dopo la direttasi ètala modella dandole della falsa e rivangando una confessione che la Mello le avrebbe fatto prima dell’ingresso diDe Grenet. “Ma smettilaSei falsa dalla testa ai piedi. Tutte falsità sulla tua amica, ti sei pure inventata che la ami. Ti rendi conto? Ma dove vuoi arrivare? Poi mi dici tu non meriti la finale. Ma ti rendi conto della falsità che sei?! Poi mi facevi il pippone per Maria Teresa. Quando lei non sa nemmeno cosa significhi l’amicizia. Dicevi adesso arriva, è una falsa che mi ha nominato a. ...

trash_italiano : #GFVIP: chi vuoi eliminare tra Stefania Orlando e Giulia Salemi? I risultati dal sondaggio Instagram di Trash Itali… - trash_italiano : #GFVIP - sondaggio Twitter: chi vuoi ELIMINARE tra Stefania Orlando e Giulia Salemi? - MarioManca : La tenerezza di questa clip, la classe statuaria di Stefania Orlando, una professionista che, piaccia o non piaccia… - RobertaFbr : RT @Ginni911: Stefania Orlando INSEGNACI ?? #tzvip - Diamant00927629 : RT @chiasnix: Ma Tommaso Zorzi e Stefania Orlando non erano quelli che gridavano al “non etichettiamoci più”?? Mi pare che qui l’unica vera… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando

Scelta civica, che dovrebbe riunirsi in serata per discuterne, punterebbe suGiannini all'... Andreadovrebbe tenere l'Ambiente, ma potrebbe non essere l'unico rappresentante della ...Ovviamente uno dei momenti più attesi è l'esito del televoto di questa sera: chi uscirà tra Andrea Zenga, Samantha De Grenet e? (Aggiornamento di Anna Montesano) Chi sarà eliminato? ...Al termine della puntata di lunedì 22 febbraio del Grande Fratello Vip gli inquilini rimangono spiazzati dalla decisione di Dayane Mello di mandare al televoto la coppia formata da Rosalinda Cannavò e ...Le emozioni nella Casa più spiata d'Italia non finiscono mai e questa sera il Grande Fratello ha organizzato per Stefania una sorpresa davvero unica con la complicità della madre, la signora Annamaria ...