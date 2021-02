Serie C, le migliori difese dei tre gironi (Di martedì 23 febbraio 2021) I campionati volgono al termine ed a breve sarà il momento per le società professionistiche di tirare le somme della stagione. Noi ci portiamo avanti col lavoro ed andiamo ad analizzare assieme le migliori prestazioni individuali vigenti dei rispettivi gironi. Abbiamo passato al vaglio le migliori statistiche difensive delle compagini nazionali, ecco a voi dunque le migliori difese dei tre gironi di Serie C. Girone A: Pro Patria Ivan Javor?i? è arrivato nel 2016 in terra bustocca da straniero dotato di quella visione cosmopolita che solo i croati (specie negli anni 90) possono possedere. Giocatore discreto, centrocampista duttile di 190 cm con un passato in patria all’Hajduk salvo poi preferirlo al Brescia di Eddy Reja. Da allenatore -invece- sta sublimando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) I campionati volgono al termine ed a breve sarà il momento per le società professionistiche di tirare le somme della stagione. Noi ci portiamo avanti col lavoro ed andiamo ad analizzare assieme leprestazioni individuali vigenti dei rispettivi. Abbiamo passato al vaglio lestatistiche difensive delle compagini nazionali, ecco a voi dunque ledei trediC. Girone A: Pro Patria Ivan Javor?i? è arrivato nel 2016 in terra bustocca da straniero dotato di quella visione cosmopolita che solo i croati (specie negli anni 90) possono possedere. Giocatore discreto, centrocampista duttile di 190 cm con un passato in patria all’Hajduk salvo poi preferirlo al Brescia di Eddy Reja. Da allenatore -invece- sta sublimando ...

