Ricerca | evento in memoria di Renato Ugo

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Pomeriggio in memoria di Renato Ugo, che è venuto a mancare il 20 ottobre 2020. Oggi il presidente di Isagro, Giorgio Basile dedica un evento online al chimico di fama mondiale che nel 2000 ha ricevuto la medaglia d'oro del presidente della Repubblica come benemerito della scienza e della cultura. All'evento, oltre a Basile, partecipano Antonio Sgamellotti, Professore Emerito Università di Perugia e Accademico dei Lincei ; Rinaldo Psaro, già Direttore Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari del Cnr; Andrea Bairati, Presidente Airi; Cavaliere del Lavoro Dott. Paolo Lamberti, Presidente di Federchimica; Alessandro Spada, Presidente Assolombarda; Sergio Dompé – Presidente e Amministratore Delegato Dompé Farmaceutici; Cavaliere del Lavoro Diana Bracco de Silva, Presidente e Amministratore ...

