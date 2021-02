DSantanche : L’etica che muove il voto grillino alla fine è questa: da reddito zero a 98mila euro. Da mai con la Lega a la Lega… - lucianonobili : Il responsabile nazionale dell’organizzazione del PD Vaccari - braccio destro del segretario Zingaretti - applaude… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Polveriera Pd, l’innesco è l’intergruppo con M5S e LeU. Tutti contro tutti. Nel mirino M… - TV7Benevento : Governo: Zingaretti, 'Pd a suo agio ma manteniamo nostro punto di vista'... - TV7Benevento : **Pd: Zingaretti, 'Congresso? Dibattito su identità va riaperto, le forme le decideremo'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Pd Zingaretti

RomaToday

" Con la scomparsa di Franco Cassano l'Italia perde uno dei suoi più grandi intellettuali ", ha scritto il segretarioNicola. Nel suo post su Facebook ha ricordato quanto fatto da ......dell'asse Lega -all'interno del governo, come dimostrano anche altri due fatti non secondari: l'incontro alla Camera di qualche giorno fa tra il leader del Carroccio e il segretarioe ...Roma, 23 feb (Adnkronos) - "Draghi è una grande opportunità su cui scommettere. Il suo discorso è stato in grande sintonia con il Pd, ci troviamo a nostro agio, vogliamo sostenerlo". Lo ha detto Nicol ...Il coordinatore politico di Articolo Uno dopo la sortita del presidente dell'Emilia Romagna che ha definito ragionevole la richiesta di Salvini: "Senza la salute, l'economia non riparte".