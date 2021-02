"Non parlarmi più". Rosalinda in lacrime, tutto finito: Dayane la tradisce, finisce a coltellate al GfVip (Di martedì 23 febbraio 2021) finisce malissimo tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Dopo averle dichiarato pubblicamente il proprio amore, spiazzando i concorrenti e i telespettatori del Grande Fratello Vip, la modella brasiliana ha pensato bene di mandare in nomination proprio l'amica, preferendo salvare Samantha De Grenet. "Io e Rosalinda ci siamo allontanate - si è difesa con gli altri concorrenti, dopo la diretta -. Samantha in queste settimane c'è stata, se ho sbagliato ne pagherò le conseguenze". Tommaso Zorzi l'ha travolta: "Hai dichiarato amore fino adesso, non osare mai più parlare e criticare me e il mio modo di intendere l'amicizia". Ma è proprio Rosalinda, come prevedibile, quella più delusa. Dopo essere scoppiata in lacrime per il "tradimento" di Dayane, l'ha affrontata ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021)malissimo traMello eCannavò. Dopo averle dichiarato pubblicamente il proprio amore, spiazzando i concorrenti e i telespettatori del Grande Fratello Vip, la modella brasiliana ha pensato bene di mandare in nomination proprio l'amica, preferendo salvare Samantha De Grenet. "Io eci siamo allontanate - si è difesa con gli altri concorrenti, dopo la diretta -. Samantha in queste settimane c'è stata, se ho sbagliato ne pagherò le conseguenze". Tommaso Zorzi l'ha travolta: "Hai dichiarato amore fino adesso, non osare mai più parlare e criticare me e il mio modo di intendere l'amicizia". Ma è proprio, come prevedibile, quella più delusa. Dopo essere scoppiata inper il "tradimento" di, l'ha affrontata ...

