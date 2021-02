NieR | Automata celebra il suo 4° anniversario superando quota 5 | 5 milioni di copie distribuite

(Di martedì 23 febbraio 2021) Oggi, 23 febbraio, è il 4°di, originariamente lanciato su PS4 il 23 febbraio 2017. Per festeggiare, Square Enix ha condiviso i nuovi dati sulle distribuzioni. Il gioco ha ora superato5,5di unità contando le distribuzioni al dettaglio e le vendite digitali, in tutto il mondo. Il publisher ha ringraziato i fan per il supporto negli ultimi quattro anni e sembra che il gioco stia ancora vendendo molto bene, dato che il conteggio era fermo a 5solo due mesi fa, il 24 dicembre. Vendere mezzo milione diè un ottimo risultato, soprattutto per un gioco uscito 4 anni fa. Leggi altro...

Il titolo è stato lanciato per PC e PS4 nel 2017 e Xbox One nel 2018, ed è un gioco di ruolo d'azione sviluppato da PlatinumGames. Grazie in gran parte al successo e alle prestazioni di NieR: Automata, il franchise di NieR è diventato un successo per Square Enix. In questo momento gli occhi sono principalmente puntati sull'imminente remaster del primo gioco della serie.