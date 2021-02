Musica in lutto, il cantante ha perso la vita a 41 anni (Di martedì 23 febbraio 2021) Il suo ricordo a fine articolo. Il famoso cantante, membro fondatore della band folk-rock sperimentale Akron/Family, è scomparso all’età di 41 anni come confermato anche dalla sua etichetta la Dead Oceans. Miles Cooper Seaton, californiano, conosce Seth Olinsky, Ryan Vanderhoof e Dana Janssen a New York pubblicando i primi dischi per la Young God Records di Michael Gira (“Akron/Family” e lo split con gli Angels of Light usciti nel 2005, “Meek Warrior” del 2006 e “Love Is Simple” del 2007). Successivamente il gruppo, nel quale il musicista ricopriva il ruolo di multi-strumentista, approda su Dead Oceans per gli ultimi 3 lavori: “Set ’Em Wild, Set ’Em Free” (2009), “Akron/Family II: The Cosmic Birth and Journey of Shiniju TNT” (2011) e “Sub Verses” (2013). Archiviato il progetto Akron/Family Seaton inizia una prolifica carriera solista che lo ... Leggi su howtodofor (Di martedì 23 febbraio 2021) Il suo ricordo a fine articolo. Il famoso, membro fondatore della band folk-rock sperimentale Akron/Family, è scomparso all’età di 41come confermato anche dalla sua etichetta la Dead Oceans. Miles Cooper Seaton, californiano, conosce Seth Olinsky, Ryan Vanderhoof e Dana Janssen a New York pubblicando i primi dischi per la Young God Records di Michael Gira (“Akron/Family” e lo split con gli Angels of Light usciti nel 2005, “Meek Warrior” del 2006 e “Love Is Simple” del 2007). Successivamente il gruppo, nel quale il musicista ricopriva il ruolo di multi-strumentista, approda su Dead Oceans per gli ultimi 3 lavori: “Set ’Em Wild, Set ’Em Free” (2009), “Akron/Family II: The Cosmic Birth and Journey of Shiniju TNT” (2011) e “Sub Verses” (2013). Archiviato il progetto Akron/Family Seaton inizia una prolifica carriera solista che lo ...

