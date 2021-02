Monica Setta, beffa per la conduttrice: lo sfogo su Twitter (Di martedì 23 febbraio 2021) La denuncia di dopo quanto le è accaduto dopo l’acquisto di una tv. Un racconto davvero incredibile quello di Monica Setta, la nota conduttrice televisiva che è rimasta senza televisione. La conduttrice se la prende con una nota catena di rivenditori di elettrodomestici, che a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 23 febbraio 2021) La denuncia di dopo quanto le è accaduto dopo l’acquisto di una tv. Un racconto davvero incredibile quello di, la notatelevisiva che è rimasta senza televisione. Lase la prende con una nota catena di rivenditori di elettrodomestici, che a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

leggoit : Monica Setta denuncia: «Il televisore appena comprato da Euronics non funziona. Mi hanno detto di pagare dei tecnic… - Ifederik1 : Monica Setta su @carmelitadurso: “Solo molto legata a lei, in passato sono stata una sua ospite assidua. Abbiamo af… - lamescolanza : Monica Setta: «Trasformo l’economia in una disciplina pop» - NGooned : RT @britneymxmx: WEAKNESSES Celebrities on High Heels BBC Bimbos Jlo Britney Spears Camy G Raffaella Fico Asia Valente Valentina Fradegrad… - LoPatriz : RT @RisoStolto: Non so cosa stia succedendo al Corriere della Sera: mezza pagina su Monica Setta, nei giorni scorsi Casalino dappertutto, e… -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Setta Monica Setta denuncia: 'Il televisore appena comprato da Euronics non funziona. Mi hanno detto di pagare dei tecnici privati' Essere una signora della tv ma non riuscire a guardarla dal televisore. È la disavventura capitata a Monica Setta , la conduttrice su Rai 1 di Unomattina in famiglia, che ha denunciato su twitter l'imprevisto. Tutto è cominciato con un banale acquisto di un televisore presso la catena Euronics Italia ...

Monica Setta, la denuncia su twitter: 'Il televisore comprato da Euronics non funziona' Essere una signora della tv ma non riuscire a guardarla dal televisore. È la disavventura capitata a Monica Setta , la conduttrice su Rai 1 di Unomattina in famiglia, che ha denunciato su twitter l'imprevisto. Tutto è cominciato con un banale acquisto di un televisore presso la catena Euronics Italia ...

Monica Setta, la denuncia su twitter: «Il televisore comprato da Euronics non funziona» Il Mattino Monica Setta, beffa per la conduttrice: lo sfogo su Twitter La denuncia di Monica Setta, beffa per la conduttrice: lo sfogo su Twitter dopo quanto le è accaduto dopo l’acquisto di una tv. Un racconto davvero incredibile quello di Monica Setta, la nota ...

Monica Setta, la denuncia su twitter: «Il televisore comprato da Euronics non funziona» Essere una signora della tv ma non riuscire a guardarla dal televisore. È la disavventura capitata a Monica Setta, la conduttrice su Rai 1 di Unomattina in famiglia, che ha denunciato ...

Essere una signora della tv ma non riuscire a guardarla dal televisore. È la disavventura capitata a, la conduttrice su Rai 1 di Unomattina in famiglia, che ha denunciato su twitter l'imprevisto. Tutto è cominciato con un banale acquisto di un televisore presso la catena Euronics Italia ...Essere una signora della tv ma non riuscire a guardarla dal televisore. È la disavventura capitata a, la conduttrice su Rai 1 di Unomattina in famiglia, che ha denunciato su twitter l'imprevisto. Tutto è cominciato con un banale acquisto di un televisore presso la catena Euronics Italia ...La denuncia di Monica Setta, beffa per la conduttrice: lo sfogo su Twitter dopo quanto le è accaduto dopo l’acquisto di una tv. Un racconto davvero incredibile quello di Monica Setta, la nota ...Essere una signora della tv ma non riuscire a guardarla dal televisore. È la disavventura capitata a Monica Setta, la conduttrice su Rai 1 di Unomattina in famiglia, che ha denunciato ...