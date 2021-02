Milano: centinaia di persone ai funerali di Mauro Bellugi (Di martedì 23 febbraio 2021) Milano: ai funerali di Mauro Bellugi, ex calciatore dell’Inter morto per Covd. centinaia di persone a Sant’Ambrogio centinaia di persone hanno partecipato lunedì ai funerali di Mauro Bellugi, ex calciatore dell’Inter e della nazionale italiana di calcio degli anni ’70. L’ex calciatore è morto a causa delle complicazioni legate al Covid-19 all’ospedale Niguarda del capoluogo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 23 febbraio 2021): aidi, ex calciatore dell’Inter morto per Covd.dia Sant’Ambrogiodihanno partecipato lunedì aidi, ex calciatore dell’Inter e della nazionale italiana di calcio degli anni ’70. L’ex calciatore è morto a causa delle complicazioni legate al Covid-19 all’ospedale Niguarda del capoluogo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

