Milan, nuova idea per il vice Hernandez: il rinforzo può arrivare dal PSG (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il nome nuovo come vice di Theo Hernandez è quello di Bernat del PSG. Il Milan monitora la situazione in vista della prossima stagione Con l'ultimo arrivato Kerkez, il Milan hanno una giovane alternativa a Theo Hernandez fino a giugno. Il giocatore arrivato a gennaio si alternerà tra Primavera e prima squadra, in attesa di fare il salto di qualità. In vista dell'estate la dirigenza rossonera monitora la situazione di Juan Bernat, il cui contratto con il PSG scadrà tra pochi mesi. Il terzino sinistro, con un passato al Bayern Monaco, sarebbe un'ottima soluzione per sistemare la fascia sinistra.

