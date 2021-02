Mager-Cerundolo in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Cordoba 2021 (Di martedì 23 febbraio 2021) Gianluca Mager inizierà la propria avventura all’Atp di Cordoba 2021 affrontando Francisco Cerundolo, in occasione del primo turno. L’azzurro dovrà prestare particolare attenzione alla gestione del match, considerando che troverà di fronte un giocatore ‘di casa’, galvanizzato dallo scenario dell’incontro. La disputa si svolgerà martedì 23 febbraio dalle ore 18:30 italiane. L’emittente SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti televisivi dell’evento e potrà offrire la fruizione streaming tramite il sito ufficiale www.supertennis.tv. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sul match in questione. MONTEPREMI TABELLONE PRINCIPALE SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021) Gianlucainizierà la propria avventura all’Atp diaffrontando Francisco, in occasione del primo turno. L’azzurro dovrà prestare particolare attenzione alla gestione del match, considerando che troverà di fronte un giocatore ‘di casa’, galvanizzato dallo scenario dell’incontro. La disputa si svolgerà martedì 23 febbraio dalle ore 18:30 italiane. L’emittente SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti televisivi dell’evento e potrà offrire la fruizionetramite il sito ufficiale www.supertennis.tv. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sul match in questione. MONTEPREMI TABELLONE PRINCIPALE SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Mager Cerundolo Atp Cordoba 2021, sorteggiato il tabellone: il sanremese Mager affronta Cerúndolo Sanremo . E' stato sorteggiato il tabellone principale dell' Atp 250 di Cordoba 2021. Il primo avversario di Gianluca Mager sarà Francisco Cerúndolo. Il tennista di Sanremo scenderà in campo per affrontare il numero 146 del mondo nel singolare maschile del torneo argentino in programma dal 22 al 28 febbraio sulla ...

MAGER-CERUNDOLO in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Cordoba 2021 Sportface.it TENNIS: TORNEO CORDOBA. KOVALIK E JARRY AL SECONDO TURNO CORDOBA (ARGENTINA) (ITALPRESS) - Lo slovacco Jozef Kovalik ed il cileno Nicolas Jarry, in tabellone con una wild card, avanzano al secondo turno del "Cordoba Open", torneo ATP 250 con 325.270 dollari ...

Invasione di campo a Conception durante la finale del Challenger locale Il match tra Cerundolo e Baez è stato interrotto all'inizio del secondo set causa l'irruzione di una cinquantina di manifestanti ...

