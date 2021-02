La rivoluzione dell’idrogeno Un nuovo modello di sviluppo che parte dal mare | dal sole e dal vento

Leggi su ildenaro

(Di martedì 23 febbraio 2021) “Ancora una volta nella storia l’energia diventa protagonista di una fase di rottura del capitalismo: una grande trasformazione si fa strada, accompagnata dallatecnologica digitale”. Il sottotitolo del bel libro (“Energia. La grande trasformazione”, Laterza) dell’economista dell’Università Roma Tre Valeria Termini sintetizza in modo semplice e brillante la fase che, per almeno i prossimi tre decenni, accompagnerà lodel nostro pianeta, una fase chedalla consapevolezza che il progresso tecnologico e la crescita economica non possono più prescindere dalla tutela dell’ambiente. Questa consapevolezza è ormai uscita dal recinto dei dibattiti ideologici sulla difesa dell’ecosistema basata esclusivamente su limiti e divieti, su misure di pura facciata come le inutili “domeniche ecologiche” e su iniziative tendenti ...