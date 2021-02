Italia-Israele, Bertolini: “Un po’ di pressione c’è ma siamo pronte” (Di martedì 23 febbraio 2021) Vincere a tutti i costi… segnando almeno due gol. L’1-0 non servirà all’Italdonne di Milena Bertolini che domani a Firenze affronterà l’Israele nell’ultima gara del girone di qualificazione al prossimo Europeo femminile. “Dobbiamo vincere a tutti i costi e quindi un po’ di pressione c’è, per continuare il nostro percorso di crescita è fondamentale saper gestire queste pressioni – ha detto la ct in conferenza stampa -. In questi giorni abbiamo lavorato bene, con entusiasmo e attenzione, studiando le caratteristiche avversarie e concentrandoci sui nostri punti di forza. Le ragazze hanno fatto il massimo, siamo pronte per questo appuntamento“. E sull’assenza di Alia Guagni per infortunio: “Mi dispiace per Alia, è una delle calciatrici più forti che abbiamo e sappiamo quanto tenga alla maglia azzurra. Ci ... Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021) Vincere a tutti i costi… segnando almeno due gol. L’1-0 non servirà all’Italdonne di Milenache domani a Firenze affronterà l’nell’ultima gara del girone di qualificazione al prossimo Europeo femminile. “Dobbiamo vincere a tutti i costi e quindi un po’ dic’è, per continuare il nostro percorso di crescita è fondamentale saper gestire queste pressioni – ha detto la ct in conferenza stampa -. In questi giorni abbiamo lavorato bene, con entusiasmo e attenzione, studiando le caratteristiche avversarie e concentrandoci sui nostri punti di forza. Le ragazze hanno fatto il massimo,per questo appuntamento“. E sull’assenza di Alia Guagni per infortunio: “Mi dispiace per Alia, è una delle calciatrici più forti che abbiamo e sappiamo quanto tenga alla maglia azzurra. Ci ...

