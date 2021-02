Il ritorno di Conte all'università: venerdì la prima lezione a distanza (Di martedì 23 febbraio 2021) L’ex premier Giuseppe Conte torna a insegnare all’università dopo quasi tre anni venerdì prossimo, 26 febbraio, incontrerà il rettore dell’università di Firenze, Luigi Dei, presso il rettorato in piazza San Marco 4. Poi, terrà la prima lezione in diretta video streaming, senza pubblico presente (inizio alle ore 15.30), durante la quale parlerà della sua esperienza di governo. prima di incontrare gli studenti, il professor Conte avrà anche una riunione con la presidente della Scuola di Giurisprudenza, Paola Lucarelli, e con il direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche Andrea Simoncini per definire i suoi prossimi impegni didattici come ordinario di diritto privato. Il rientro all’università avviene dopo la conclusione ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 febbraio 2021) L’ex premier Giuseppetorna a insegnare all’dopo quasi tre anniprossimo, 26 febbraio, incontrerà il rettore dell’di Firenze, Luigi Dei, presso il rettorato in piazza San Marco 4. Poi, terrà lain diretta video streaming, senza pubblico presente (inizio alle ore 15.30), durante la quale parlerà della sua esperienza di governo.di incontrare gli studenti, il professoravrà anche una riunione con la presidente della Scuola di Giurisprudenza, Paola Lucarelli, e con il direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche Andrea Simoncini per definire i suoi prossimi impegni didattici come ordinario di diritto privato. Il rientro all’avviene dopo la conclusione ...

