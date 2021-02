Il centro di Bologna si riempie di foto per festeggiare Lucio Dalla

Leggi su dire

(Di martedì 23 febbraio 2021) BOLOGNA – Geniale, imperdibile, visionario. Sono i tre aggettivi scelti per descrivere Lucio Dalla, celebre cantautore bolognese scomparso quasi nove anni fa (l’1 marzo) e che la prossima settimana sarà ricordato in grande stile dalla ‘sua’ città che, nonostante le limitazioni imposte per evitare la diffusione del coronavirus, ha scelto di festeggiare comunque il compleanno di Dalla. In vista del 4 marzo dunque, giorno in cui il cantautore avrebbe compiuto 78 anni, sarà possibile “incontrare Lucio in giro per Bologna”, grazie all’affissione di tre grandi fotografie per le vie del centro.