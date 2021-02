Hai una moneta con questa scritta? Controlla e diventi ricco (Di martedì 23 febbraio 2021) Le monete rare fanno sempre più parlare in questo periodo e soprattutto in un momento di grande incertezza finanziaria ed economica potrebbero diventare una grande salvezza per chiunque dovesse averne una in casa. E’ risaputo infatti che possono esistere delle monete che al giorno d’oggi hanno raggiunto quotazioni e valori veramente alte. Oggi, in particolare, andiamo a parlare di alcune particolari monete che hanno delle scritte su uno dei due lati. Nello specifico stiamo parlando di quel gruppo di monete sulle quali possiamo trovare la scritta “prova”. Se doveste averne una in casa oggi potreste diventare veramente ricchi. Infatti quando alcune monete venivano emesse magari in forme ed edizioni speciali, spesso le prime risultavano avere una scritta di prova. Oggi queste sono praticamente le più ricercate. Ma andiamo adesso a vedere un esempio ... Leggi su android-news.eu (Di martedì 23 febbraio 2021) Le monete rare fanno sempre più parlare in questo periodo e soprattutto in un momento di grande incertezza finanziaria ed economica potrebbero diventare una grande salvezza per chiunque dovesse averne una in casa. E’ risaputo infatti che possono esistere delle monete che al giorno d’oggi hanno raggiunto quotazioni e valori veramente alte. Oggi, in particolare, andiamo a parlare di alcune particolari monete che hanno delle scritte su uno dei due lati. Nello specifico stiamo parlando di quel gruppo di monete sulle quali possiamo trovare la“prova”. Se doveste averne una in casa oggi potreste diventare veramente ricchi. Infatti quando alcune monete venivano emesse magari in forme ed edizioni speciali, spesso le prime risultavano avere unadi prova. Oggi queste sono praticamente le più ricercate. Ma andiamo adesso a vedere un esempio ...

carlogubi : Se per sentirti appagato hai bisogno di conati d'odio, frontiere blindate e poveri che muoiono in mare, non sei una… - bobogiac : Scusate ma di che vi indignate per la scelta dell’intergruppo con M5S e LEU da parte del PD. Dopo che hai indicato… - lorepregliasco : Un brutto dato. In Italia abbiamo vaccinato troppo pochi over 80. Forse ampliare a dismisura la categoria del pers… - c4lamitY_fAir : se hai avuto una brutta giornata tieni un video dei ragazzi che ballano e cantano canzoni a caso?? - DonDie_Sospeso : @pietromichi @eelst @sunday_ky @pws1970 @frigiola @Alex_Cavasinni @il_Malpensante Ci conosciamo, Pietro? E' da temp… -