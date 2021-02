Guilty Gear Strive: ecco i dettagli della risoluzione della Beta del gioco su PS4 e PS5 (Di martedì 23 febbraio 2021) Guilty Gear Strive ha avuto una recente Beta e sono emersi dettagli tecnici su framerate e risoluzione del gioco, analizziamoli insieme L’attesa è iniziata da un po’ per il prossimo gioco di Guilty Gear, Strive. Arc System e Bandai Namco hanno rilasciato vari video di anteprima per preparare la community a giocare al picchiaduro in questione, e sta persino cercando di invadere almeno un altro franchise di giochi di combattimento. Ora abbiamo un’analisi tecnica di ciò che potete aspettarvi dalle varie versioni PlayStation di Guilty Gear Strive analizzando la Beta del gioco, ecco i ... Leggi su tuttotek (Di martedì 23 febbraio 2021)ha avuto una recentee sono emersitecnici su framerate edel, analizziamoli insieme L’attesa è iniziata da un po’ per il prossimodi. Arc System e Bandai Namco hanno rilasciato vari video di anteprima per preparare la community a giocare al picchiaduro in questione, e sta persino cercando di invadere almeno un altro franchise di giochi di combattimento. Ora abbiamo un’analisi tecnica di ciò che potete aspettarvi dalle varie versioni PlayStation dianalizzando ladeli ...

Ultime Notizie dalla rete : Guilty Gear Guilty Gear: Strive - arriva la musicista viaggiatrice nel tempo I - No Stai guardando Pubblicità Mentre continua ad impazzare la beta di Guilty Gear: Strive , prolungata fino al 23 febbraio, Arc System Works ha annunciato un nuovo personaggio che si unirà al roster del gioco, la musicista viaggiatrice nel tempo I - No. Dopo essersi ...

Estesa la beta di Guilty Gear Strive, durerà fino al 23 febbraio Stai guardando Pubblicità Qualche giorno fa, si è parlato dell' open beta test del nuovo picchiaduro Guilty Gear Strive, che si sarebbe dovuta tenere dal 19 al 21 febbraio. Ma visto che la durata del test è sembrata un po' troppo breve, Arc System Works sembra aver deciso di estendere il periodo di ...

Guilty Gear Strive - Impressioni sull'Open Beta iCrewPlay.com Guilty Gear Strive: ecco i dettagli della risoluzione della Beta del gioco su PS4 e PS5 Guilty Gear Strive ha avuto una recente beta e sono emersi dettagli tecnici su framerate e risoluzione del gioco, analizziamoli insieme.

Guilty Gear Strive gira in 4K/60fps su PS5 e 864p/60fps su PS4 Standard Le prime analisi dell'Open Beta di Guilty Gear Strive rivelano le prestazioni del gioco sulle console Sony: 4K su PS5, 864p su PS4 liscia.

