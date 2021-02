(Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb (Adnkronos) - "su unpiù. Tasse più eque e giuste è un bene per l'Italia non un problema". Lo ha detto Nicolaa radio Immagina.

fattoquotidiano : Governo, incontro tra Zingaretti e Salvini. Il leader leghista: “Abbiamo parlato di lavoro e blocco dei licenziamen… - TV7Benevento : Governo: Zingaretti, 'su fisco progressivo convinceremo Salvini'... - TV7Benevento : Governo: Zingaretti, 'Pd a suo agio ma manteniamo nostro punto di vista'... - BabbaiFabry : RT @ErmannoKilgore: Ma #Draghi è già Pres della Repubblica? #Salvini è nel governo ha i suoi ministri in CDM cosa ci va a fare da #Draghi?… - sarasarli : RT @ErmannoKilgore: Ma #Draghi è già Pres della Repubblica? #Salvini è nel governo ha i suoi ministri in CDM cosa ci va a fare da #Draghi?… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Zingaretti

Il Sole 24 ORE

Il provvedimento è stato approvato ieri dal. Un primo frutto della collaborazione di Muscat ... Nicola, ha firmato oggi l'ordinanza per istituire la zona rossa nel Comune di Torrice.....dell'asse Lega - Pd all'interno del, come dimostrano anche altri due fatti non secondari: l'incontro alla Camera di qualche giorno fa tra il leader del Carroccio e il segretarioe ...Roma, 23 feb (Adnkronos) - "Draghi è una grande opportunità su cui scommettere. Il suo discorso è stato in grande sintonia con il Pd, ci troviamo a nostro agio, vogliamo sostenerlo". Lo ha detto Nicol ...Roma, 23 feb (Adnkronos) – “Convinceremo Salvini su un fisco più progressivo. Tasse più eque e giuste è un bene per l’Italia non un problema”. Lo ha detto Nicola Zingaretti a radio Immagina.