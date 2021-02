Gorno Tempini nel board di Tim? Rischio astensione sull' M&A con OF

(Di martedì 23 febbraio 2021) Una questione per raffinati giuristi ma con risvolti potenzialmente enormi per l’intera collettività. Il consiglio di amministrazione uscente di, per statuto, deve esprimere i nomi dei dieci consiglieri (su quindici) che andranno a comporre il nuovo. La chiamata è per questa sera, ma intanto si moltiplicano le indiscrezioni. Segui su affaritaliani.it

Su proposta del presidente Salvatore Rossi, il consiglio di Telecom candiderà il presidente della Cassa Giovanninella lista del management per il rinnovo del cda, che scadrà con l'...Su proposta del presidente di Tim Salvatore Rossi, e dopo aver discusso la questione nel cda della Cdp, oggi il consiglio di Telecom candiderà il presidente della Cassa Giovanninella ...Il dossier Autostrade è stato invece rimandato a oggi. Nella riunione di ieri, il dossier Tim non è stato discusso. La sensazione è che il minore potere negoziale dei Cinque Stelle potrebbe far accele ...Cassa Depositi e Prestiti si appresta a sedersi nel consiglio di amministrazione di TIM andando ad avallare l'attesa per uno sviluppo positivo che porti alla rete unica in Italia. Su ...