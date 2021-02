Gf Vip 5 | Rosalinda Cannavò chiude definitivamente con Dayane Mello ma prima svela un clamoroso aneddoto

Leggi su isaechia

(Di martedì 23 febbraio 2021) Oltre alle polemiche insorte fuori e dentro la Casa del Grande Fratello Vip, a seguito dell’inaspettata nomination diai danni della bella, anche alcune dichiarazioni post puntata hanno decisamente infuocato il mondo del web. Erano stati infatti Stefania Orlando e Tommaso Zorzi a mettere in dubbio la sincerità die il sentimento ammesso nei confronti dell’amica durante la diretta. Proprio l’influencer milanese, senza peli sulla lingua, ha ribadito la sua: A mio avviso l’amore perè una cagata. Io, per come sono fatto io, che sulla mia pelle ho vissuto e so cosa significa vivere e combatter per un amore dello stesso sesso, arrivare qua e fare la finta… Venire qua in tv e fare la fi*a e dire ‘sono mezza lesbica‘ a me sta sul ...