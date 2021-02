Gf Vip 5 | ecco quanto ha totalizzato la quarantaduesima puntata

(Di martedì 23 febbraio 2021) La quinta edizione del Grande Fratello Vip è ormai agli sgoccioli: con quella di ieri, si è arrivati alladel game-show di Canale 5. Unaricchissima di scontri ed emozioni: a partire dai sentimenti esternati da Dayane Mello nei confronti di Rosalinda Cannavò, al tremendo gioco architettato dalla redazione per decretare i vipponi a rischio eliminazione, che dopo la diretta ha scatenato il caos in Casa. Perriguarda i dati di ascolto di ieri, ladel reality ha raccolto davanti il piccolo schermo 3.572.000 telespettatori, con uno share pari al 20,68 % ottenendo una leggera risalita rispetto agli ascolti dellaprecedente che aveva registrato il 19% di share, ma non abbastanza per fronteggiare Il ...

Parliamo delle due protagoniste del ' Grande Fratello', Rosalinda Cannavò e Dayane Mello . ...infatti cosa ha dichiarato Dayane in un lungo confessionale: ' È nato un amore da parte mia e ...Messo nell'armadio il bianco dello scorso look,che Elisabetta Gregoraci si è trasformata in una vera dark lady per l'ultima diretta del Grande Fratello. Per la puntata numero 42 del popolare reality show di Canale 5 la showgirl calabrese ...GF Vip: ecco chi è stato l'eliminato della puntata di ieri 22 febbraio, tra rivelazioni shock e colpi di scena.Il “Grande Fratello Vip” non finisce mai di stupire e a poco meno di una settimana dalla finale, ecco altre rivelazioni che accendono nuove discussioni. La camaleontica Dayane Mello ha ...