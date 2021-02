F1 | Kimi Raikkonen | “I test ci diranno dove saremo Vogliamo fare meglio dell’anno scorso”

(Di martedì 23 febbraio 2021) La presentazione della nuova monoposto e l’ennesima – nuova – stagione di F1 al volante di una monoposto (19ma volta in carriera) non hanno mutato di troppo il mood di un telegrafico, ma entusiasta,. In occasione della presentazione dell’Alfa Romeo C41, che il finlandese guiderà avendo Antonio Giovinazzi come compagno di box per la terza stagione consecutiva, ecco quali sono state le sue parole: “E’ sempre bello vedere la nuova macchina, speriamo di”. Poi ha continuato: “Presto ie speriamo ovviamente per il”. Iceman quindi è pronto a una nuova stagione nel Circus, con l’obiettivo di alzare l’asticella e portare con più ...

markus_auto : F1. Alfa Romeo, Kimi Raikkonen e il suo 2021, «una stagione come le altre» ... - calciepugnii : RT @nikiigahan: Vedo drama su Kimi quindi stan Kimi Raikkonen e buona serata a tutti quanti - sebavettels : RT @nikiigahan: Vedo drama su Kimi quindi stan Kimi Raikkonen e buona serata a tutti quanti - infoitsport : F1, svelata la nuova Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi - nikiigahan : Vedo drama su Kimi quindi stan Kimi Raikkonen e buona serata a tutti quanti -

Ultime Notizie dalla rete : Kimi Raikkonen

... tra i quali figura l'Alfa Romeo che ieri a Varsavia ha presentato la C41 con cuie Antonio Giovinazzi prenderanno parte al Mondiale 2021 di Formula Uno. Il team principal del Biscione ...Giovinazzi , ricordiamo, affronterà la terza stagione in Alfa Romeo e condividerà il box con. Una line - up rodata con cui il Biscione spera di riscattare i tanti alti e basso dello ...La presentazione della nuova monoposto e l'ennesima - nuova - stagione di F1 al volante di una monoposto non hanno mutato di troppo il mood di un telegrafico, ma entusiasta, Kimi Raikkonen. In occasio ...Era il 29 novembre 2020 e gli appassionati di mezzo mondo si stavano preparando per assistere alla terzultima gara in calendario, la prima delle due gare corse a Sakhir, in Bahrain. Partono le vetture ...