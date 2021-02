È morto di Covid l' ex pilota Fausto Gresini | era ammalato da due mesi

Leggi su agi

(Di martedì 23 febbraio 2021) AGI - "Dopo praticamente duedi lotta alci lascia con 60 anni appena compiuti". Lo ha comunicato il 'Racing' sulla pagina Facebook del team. L'exdi moto due volte campione del mondo con la 125 era ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna ed era da giorni in condizioni gravi di salute. “Bà! Ti amo immensamente”, il saluto affidato ai social del figlio Lorenzo"., la cui morte era stata annunciata erroneamente ieri sera, aveva 60 anni compiuti il 23 gennaio scorso. Nato a Imola, in carriera aveva vinto il titolo mondiale nella 125 nel 1985 e nel 1987. Il suo esordio nel motomondiale arrivò nel Gp delle Nazioni del 1982, che non concluse a causa di un ritiro. Nel 1983 corse l'intero campionato con la Mba nella classe ...