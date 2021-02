Cristiano Ronaldo e Georgina distrutti: “Un mese in terapia intensiva” (Di martedì 23 febbraio 2021) Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno il cuore spezzato perché il loro gatto Pepe è stato investito da un’auto. Il gatto di Cristiano Ronaldo da circa 3mila euro di valore è stato vicino alla morte dopo essere stato investito da un’auto. Pepe è stato investito dopo essere fuggito dalla lussuosa casa torinese che l’ex star L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 23 febbraio 2021)Rodriguez hanno il cuore spezzato perché il loro gatto Pepe è stato investito da un’auto. Il gatto dida circa 3mila euro di valore è stato vicino alla morte dopo essere stato investito da un’auto. Pepe è stato investito dopo essere fuggito dalla lussuosa casa torinese che l’ex star L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

romeoagresti : ???? Buffon ???? Danilo ???? Demiral ???? De Ligt ???? Alex Sandro ???? Chiesa ???? Bentancur ?????????????? Ramsey ???? McKennie ???? Kulu… - UEFAcom_it : ??? Doppietta di @Cristiano #Ronaldo e gol di @WMckennie ??La #Juventus stende 3-0 il #Crotone e risale al 3° pos… - forumJuventus : ????GOOOOOLL!! Ancora Cristiano Ronaldo ancora di testa #juvecrotone 2-0 - juventibus : ?? Con la doppietta di ieri Cristiano Ronaldo fa 90 'come la paura' e supera Pippo Inzaghi nella classifica all-time… - IlfuEelst : Il gatto di Cristiano Ronaldo trasferito in Spagna in terapia intensiva dopo essere stato investito da un'auto a To… -