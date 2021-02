Covid, Roberto Speranza non molla la linea del rigore (Di martedì 23 febbraio 2021) “Non è il momento di abbassare la guardia” anche perché “il virus continua a circolare, tutti i parametri sono in peggioramento e allentare, sia pure parzialmente, in questo momento potrebbe farci perdere i risultati ottenuti con le restrizioni di Natale”. È racchiuso in queste considerazioni, consegnate ad HuffPost da una fonte di primissimo livello, il senso dell’intervento del ministro della Salute, Roberto Speranza, domani, mercoledì 24 febbraio, alla Camera dei Deputati. Parole destinate a ridimensionare, anche in vista del nuovo Dpcm, le mire di quella che più di un osservatore definisce “la corrente aperturista” costituita da quanti, in testa il leader della Lega Matteo Salvini, negli ultimi giorni chiede di ricominciare a riaprire il Paese, partendo dai ristoranti per passare da cinema e teatri e arrivare a palestre e piscine. Ipotesi non ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 febbraio 2021) “Non è il momento di abbassare la guardia” anche perché “il virus continua a circolare, tutti i parametri sono in peggioramento e allentare, sia pure parzialmente, in questo momento potrebbe farci perdere i risultati ottenuti con le restrizioni di Natale”. È racchiuso in queste considerazioni, consegnate ad HuffPost da una fonte di primissimo livello, il senso dell’intervento del ministro della Salute,, domani, mercoledì 24 febbraio, alla Camera dei Deputati. Parole destinate a ridimensionare, anche in vista del nuovo Dpcm, le mire di quella che più di un osservatore definisce “la corrente aperturista” costituita da quanti, in testa il leader della Lega Matteo Salvini, negli ultimi giorni chiede di ricominciare a riaprire il Paese, partendo dai ristoranti per passare da cinema e teatri e arrivare a palestre e piscine. Ipotesi non ...

