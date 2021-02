Covid, contagi in crescita: zona rafforzata a Brescia. Mappa delle chiusure (Di martedì 23 febbraio 2021) La diffusione delle varianti del Coronavirus – quella inglese soprattutto – sta determinando in alcune zone d’Italia un aumento sensibile dei contagi. Scatta anche per questo in tutta la provincia di Brescia la zona arancione “rafforzata”. Vuol dire che chiudono le scuole dell’infanzia, le elementari e le medie. Arriva il divieto di recarsi nelle seconde case e … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 23 febbraio 2021) La diffusionevarianti del Coronavirus – quella inglese soprattutto – sta determinando in alcune zone d’Italia un aumento sensibile dei. Scatta anche per questo in tutta la provincia dilaarancione “”. Vuol dire che chiudono le scuole dell’infanzia, le elementari e le medie. Arriva il divieto di recarsi nelle seconde case e … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

