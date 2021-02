Covid-19, meteo e temperatura potranno aiutarci a contenerla (Di martedì 23 febbraio 2021) Seconda ondata, con numeri che non lasciano tranquilli, come se fossimo su un altopiano da cui non si riesce a scendere. Oggi siamo a questo punto e l’attenzione deve essere massima da parte di tutti: evitare assembramenti, indossare sempre le mascherine, limitare i contatti è strategico per superare le prossime settimane senza che l’epidemia si “riaccenda” in Italia, vista anche la diffusione delle varianti virali. Insomma, non si può e non si deve abbassare la guardia. Sarebbe un errore madornale. Ma la luce in fondo al tunnel comincia ad apparire, grazie alle vaccinazioni che debbono essere accelerate e al naturale andamento delle stagioni. C’è da aspettarsi che, con l’avanzare della primavera e con l’innalzamento delle temperature, si verifichi un calo naturale nella diffusione del virus. A farlo ipotizzare, oltre all’esperienza e alle conoscenza sui coronavirus, arriva una ricerca ... Leggi su dilei (Di martedì 23 febbraio 2021) Seconda ondata, con numeri che non lasciano tranquilli, come se fossimo su un altopiano da cui non si riesce a scendere. Oggi siamo a questo punto e l’attenzione deve essere massima da parte di tutti: evitare assembramenti, indossare sempre le mascherine, limitare i contatti è strategico per superare le prossime settimane senza che l’epidemia si “riaccenda” in Italia, vista anche la diffusione delle varianti virali. Insomma, non si può e non si deve abbassare la guardia. Sarebbe un errore madornale. Ma la luce in fondo al tunnel comincia ad apparire, grazie alle vaccinazioni che debbono essere accelerate e al naturale andamento delle stagioni. C’è da aspettarsi che, con l’avanzare della primavera e con l’innalzamento delle temperature, si verifichi un calo naturale nella diffusione del virus. A farlo ipotizzare, oltre all’esperienza e alle conoscenza sui coronavirus, arriva una ricerca ...

