Corona virus: Italia, 387948 attualmente positivi a test (+45 in un giorno) con 96348 decessi (356) e 2347866 guariti (12898). Totale di 2832162 casi (13314) Dati della protezione civile: effettuati 303850 tamponi (Di martedì 23 febbraio 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 387948 attualmente positivi a test (+45 in un giorno) con 96348 decessi (356) e 2347866 guariti (12898). Totale di 2832162 casi (13314) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 303850 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 23 febbraio 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(+45 in un) con(356) e).di) proviene da Noi Notizie..

ClaraCassuto2 : Corona Virus .....vedi Istituto Pirbright UK registrato a nome Filippo d’Inghilterra , operato da Fondazione Bill E… - PietroLodi4 : RT @suzzaraweek: Corona Virus Fase TRE: Bandiere a mezz'asta in Comune a Suzzara per Luca Attanasio e Vittorio Iacocacci - vaniacavi : RT @25O319: @VittorioBanti @vaniacavi @AvinoLoredana @borghi_claudio @Bossina8 @sbocchelli @Theskeptical_ @lameduck1960 @OrgoglioItalico @M… - suzzaraweek : Corona Virus Fase TRE: Bandiere a mezz'asta in Comune a Suzzara per Luca Attanasio e Vittorio Iacocacci - lemuertdmamtt : sta il corona virus -