Conte: uno torna all’università, l’altro si sente truffato e chiede giustizia Giuseppe, lezione a Firenze venerdì per ripartire. Sequestro di beni per dieci milioni di euro al broker accusato da Antonio (Di martedì 23 febbraio 2021) Di Francesco Santoro: Il presidente del Consiglio dei ministri uscente, Giuseppe Conte, venerdì farà ufficialmente ritorno all’università di Firenze dopo il periodo di aspettativa terminato dopo l’esperienza di circa tre anni a Palazzo Chigi. L’ex premier incontrerà il rettore Luigi Dei e vedrà anche il preside della Scuola di Giurisprudenza, Paola Lucarelli, e il direttore del dipartimento di Scienze giuridiche, Andrea Simoncini. Nel pomeriggio, invece, è prevista una lezione in diretta streaming. —– La Guardia di finanza ha sequestrato beni per un valore di 10,9 milioni di euro a Massimo Bochicchio, il broker che avrebbe truffato l’allenatore dell’Inter Antonio Conte ... Leggi su noinotizie (Di martedì 23 febbraio 2021) Di Francesco Santoro: Il presidente del Consiglio dei ministri uscente,farà ufficialmente ritornodidopo il periodo di aspettativa terminato dopo l’esperienza di circa tre anni a Palazzo Chigi. L’ex premier incontrerà il rettore Luigi Dei e vedrà anche il preside della Scuola di Giurisprudenza, Paola Lucarelli, e il direttore del dipartimento di Scienze giuridiche, Andrea Simoncini. Nel pomeriggio, invece, è prevista unain diretta streaming. —– La Guardia di finanza ha sequestratoper un valore di 10,9dia Massimo Bochicchio, ilche avrebbel’allenatore dell’Inter...

Ultime Notizie dalla rete : Conte uno Recovery plan, le governance degli altri: Francia, Germania e Spagna ...che il disaccordo politico sulla struttura ha contribuito a far cadere il governo di Giuseppe Conte. In Portogallo verranno creati uno comitato direttivo presieduto dal Primo Ministro e un Comitato ...

Beretta (Opal): "Licenze armi troppo facili, dubbi su attività sportive" Il primo governo Conte, infatti, ha raddoppiato il numero di armi cosiddette per 'tiro sportivo' ... Gli omicidi sono in costante calo e il nostro Paese, sotto questo punto di vista, è uno dei più ...

