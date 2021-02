Congo, l'ambasciatore Attanasio morto dopo un'ora di agonia. I ribelli del Ruanda negano: 'Non siamo stati noi' (Di martedì 23 febbraio 2021) Secondo un comunicato della presidenza Congolese sono stati i rapitori a uccidere l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci , sparando loro a bruciapelo. 'Allertate, le ... Leggi su leggo (Di martedì 23 febbraio 2021) Secondo un comunicato della presidenzalese sonoi rapitori a uccidere l'Lucae il carabiniere Vittorio Iacovacci , sparando loro a bruciapelo. 'Allertate, le ...

luigidimaio : È una giornata buia e triste per l’Italia. Abbiamo appreso con grande sgomento e immenso dolore della morte del nos… - _Carabinieri_ : Immenso cordoglio del Comandante Generale #GenLuzi e dei #Carabinieri per l’uccisione del Car. Vittorio Iacovacci,… - La7tv : #propagandalive L'ultima intervista a Luca Attanasio, ambasciatore italiano in Congo ucciso in un attacco a un conv… - foggylady : RT @CaressaGiovanni: Chi era Luca Attanasio, il giovane ambasciatore italiano ammazzato in Congo - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Assassinio dell’ambasciatore Attanasio, Mosca esprime “profondo dolore per il vile attacco al convoglio italiano in Congo”… -