Chi è Vittoria Ceretti, la top model che affiancherà Amadeus a Sanremo 2021? (Di martedì 23 febbraio 2021) Ecco chi è Vittoria Ceretti, la bellissima e giovane modella co-condurrà una della cinque serate di Sanremo 2021 al fianco di Amadeus Vittoria Ceretti è una giovane modella bresciana, approderà sul palco dell'Ariston nella nuova edizione del Festival di Sanremo. La modella sarà co-conduttrice di una delle cinque serate di Sanremo 2021, a farlo sapere è stato Amadeus con queste parole: "Il festival si arricchisce di una nuova presenza femminile: è la giovane Vittoria Ceretti, super top model italiana che ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe. È apparsa sulle ...

