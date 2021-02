Chi è Manuel Agnelli: Biografia, Età, Moglie e figlia, Instagram e Carriera (Di martedì 23 febbraio 2021) Manuel Agnelli è il noto frontman del gruppo alternative rock Afterhours. Cantautore e musicista milanese di 54 anni, Manuel è anche un produttore discografico e personaggio televisivo, noto soprattutto per essere uno dei giudici del talent show X-Factor. Attivo in ambito musicale dal 1985, quest’anno lo vedremo sul palco dell’Ariston, insieme al gruppo Maneskin, il 4 marzo, in occasione della serata dedicata alla Canzone d’autore di Sanremo 2021, presentato da Amadeus. Chi è Manuel Agnelli? Nome: Manuel Agnelli Segno zodiacale: Pesci Età: 54 anni Data di nascita: 13 marzo 1966 Luogo di nascita:Milano Professione: cantautore, musicista, produttore discografico e personaggio televisivo Altezza: 181 cm Peso: 80 kg Tatuaggi: nessuno visibile Profilo ... Leggi su chiecosa (Di martedì 23 febbraio 2021)è il noto frontman del gruppo alternative rock Afterhours. Cantautore e musicista milanese di 54 anni,è anche un produttore discografico e personaggio televisivo, noto soprattutto per essere uno dei giudici del talent show X-Factor. Attivo in ambito musicale dal 1985, quest’anno lo vedremo sul palco dell’Ariston, insieme al gruppo Maneskin, il 4 marzo, in occasione della serata dedicata alla Canzone d’autore di Sanremo 2021, presentato da Amadeus. Chi è? Nome:Segno zodiacale: Pesci Età: 54 anni Data di nascita: 13 marzo 1966 Luogo di nascita:Milano Professione: cantautore, musicista, produttore discografico e personaggio televisivo Altezza: 181 cm Peso: 80 kg Tatuaggi: nessuno visibile Profilo ...

manuel_y_jesus_ : @borghi_claudio @matteosalvinimi @drsmoda @AlessandroCere7 @gustinicchi @piersar62 @marco_gervasoni… - nuvolablack : @_SaraC_92 @Manuel_Real_Off Infatti hai ragione chi non segue il live non capisce niente, già prima dell'uscita di… - Annalis52513435 : @Manuel_Real_Off Come chi sappiamo noi ?????? - Manuel_Real_Off : Ragà scusate ma le brasiliane per chi voteranno? #gfvip - Manuel_Real_Off : Chi rimarrebbe nella casa anche per il Gfvip6 Croc su tela, 2020 #GFvip -