Caso GameStop | UE punta a regole più stringenti su app di trading

(Teleborsa) – La probabilità che si verifichi un Caso GameStop in Europa è piuttosto limitate, ma i fenomeni di short squeeze che si sono visti a Wall Street il mese scorso devono aprire una riflessione anche nel Vecchio Continente sul modo in cui operano le app di trading e sui rischi per gli investitori al dettaglio. È quanto hanno sostenuto oggi alcuni figure chiave che si occupano di regolare i mercati finanziari in Europa durante un'audizione alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo (ECON). "La probabilità che eventi simili si verifichino nell'Unione europea sembra limitata", ha detto Steven Maijoor, presidente dell'Autorità di vigilanza europea sui mercati finanziati (ESMA), sottolineando che i livelli delle posizioni corte europee sono inferiori a quelli degli Stati Uniti (ci sono solo venti ...

