Beppe Grillo | “Ora riformare l’informazione attuando le nostre proposte” I punti | 5G | Wi-Fi pubblico e la Rai sul modello Bbc

(Di martedì 23 febbraio 2021) Una rete pubblica con un Wi-Fi gratuito negli spazi aperti, le maggiori città coperte dal 5G entro il 2025, la digitalizzazione completa della Pubblica amministrazione, una nuova Rai suldella Bbc. Sono leelencate dain un post sul suo blog che detta le priorità da mettere in atto per “una riforma sostanziale del“. “È dal 2013 che parliamo di queste cose – scrive il garante del M5s – Se il controllo delè concentrato in pochi attori, inevitabilmente si manifestano derive antidemocratiche“.parla di informazione, a poco più di due settimane dal post in cui aveva delineato il programma ambientale che i Cinquestelle vogliono portare a termine con l’arrivo delle risorse del Recovery Plan. Dalla transizione ...

beppe_grillo : Roma ha bisogno ancora di te! Chi sta con Virginia, sta con il MoVimento. - riotta : Caro presidente @GiuseppeConteIT se affida il suo futuro politico alla rozzezza propagandistica del Fatto e dei tal… - beppe_grillo : Non ci sarà una vera democrazia senza una riforma sostanziale dell’informazione. E’ arrivato il momento di mettere… - silvanss3r : @beppe_grillo UN BUFFONE !!!!!!! - valfromrome : @MercurioPsi @lacarlizz @StorieDisabili @iltrenoromalido @coluicheveglia @Andrea0606061 @diarioromano @RiprendRoma… -

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Grillo

Sono alcuni dei temi elencati dache sul suo blog annuncia: "E' arrivato il momento di mettere in atto queste proposte". "E' dal 2013 - ricorda il fondatore del M5s - che parliamo di ...L'offensiva disu media e ...Miao Wang, giovane attivista per il clima delle Nazioni Unite, Alok Sharma, presidente della COP26 e Nigel Topping, campione britannico di azioni per il clima della COP26, mostrano come le persone in ...Andrew Yang, il front-runner nella corsa per il prossimo sindaco di New York, ed ex candidato tra i democratici, ha annunciato la creazione della People's Bank of New York City, che, qualora vinc ...