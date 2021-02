Avvenire: per Gattuso l’abisso è ad un passo, rischia di restare un incompreso (Di martedì 23 febbraio 2021) In un pezzo a firma di Fulvio Zara, Avvenire parla degli allenatori in bilico in Serie A. Si fa presto a passare da profeti a incompresi, scrive. A Cagliari Di Francesco è stato esonerato per far posto a Semplici. A Napoli rischia Gattuso. Poi ci sono allenatori come Ballardini, che spiccano nella centrifuga della Serie A e assumono il ruolo di aggiustatori. Ma restiamo in casa nostra. Su Gattuso, Zara scrive: “Prendete Gattuso: l’allenatore giusto al posto giusto solo qualche mese fa, l’uomo che cammina sui pezzi di vetro oggi. Con quella rimediata a Bergamo le sconfitte del Napoli sono 8. Un’enormità, un supplizio. De Laurentiis prende tempo. I rapporti con Ringhio sono rotti, tra i due non c’è comunicazione. È un lungo addio seminato di veleni: lo scombiccherato Napoli di quest’anno è 7° in ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 febbraio 2021) In un pezzo a firma di Fulvio Zara,parla degli allenatori in bilico in Serie A. Si fa presto a passare da profeti a incompresi, scrive. A Cagliari Di Francesco è stato esonerato per far posto a Semplici. A Napoli. Poi ci sono allenatori come Ballardini, che spiccano nella centrifuga della Serie A e assumono il ruolo di aggiustatori. Ma restiamo in casa nostra. Su, Zara scrive: “Prendete: l’allenatore giusto al posto giusto solo qualche mese fa, l’uomo che cammina sui pezzi di vetro oggi. Con quella rimediata a Bergamo le sconfitte del Napoli sono 8. Un’enormità, un supplizio. De Laurentiis prende tempo. I rapporti con Ringhio sono rotti, tra i due non c’è comunicazione. È un lungo addio seminato di veleni: lo scombiccherato Napoli di quest’anno è 7° in ...

