'Asse' tra Bonaccini e Salvini sui ristoranti aperti a cena in sicurezza (Di martedì 23 febbraio 2021) AGI - Non è il tempo delle divisioni. Ognuno, con le proprie idee, è chiamato a unire le forze per contribuire alla ripartenza dell'Italia. Lega e Pd restano distinte e distanti ma se ora occorre marciare uniti per sostenere la ‘mission' del governo Draghi, vaccini e aiuto alle categorie economiche penalizzate dalle restrizioni sono in cima alla 'collaborazione a tempo determinato'. È il messaggio che arriva da Stefano Bonaccini quando, a L'Aria che Tira su La7, definisce “ragionevole” la proposta di Matteo Salvini sulla riapertura dei ristoranti anche a cena, nelle zone a minore rischio. Questo, ha detto il presidente dell'Emilia Romagna e della conferenza delle Regioni, per “dare ossigeno” alle attività più colpite, senza rinunciare alla prudenza e alla tutela della salute magari aumentando i controlli. "Non parlo a nome di Draghi, non mi permetto, ma sul ... Leggi su agi (Di martedì 23 febbraio 2021) AGI - Non è il tempo delle divisioni. Ognuno, con le proprie idee, è chiamato a unire le forze per contribuire alla ripartenza dell'Italia. Lega e Pd restano distinte e distanti ma se ora occorre marciare uniti per sostenere la ‘mission' del governo Draghi, vaccini e aiuto alle categorie economiche penalizzate dalle restrizioni sono in cima alla 'collaborazione a tempo determinato'. È il messaggio che arriva da Stefano Bonaccini quando, a L'Aria che Tira su La7, definisce “ragionevole” la proposta di Matteo Salvini sulla riapertura deianche a cena, nelle zone a minore rischio. Questo, ha detto il presidente dell'Emilia Romagna e della conferenza delle Regioni, per “dare ossigeno” alle attività più colpite, senza rinunciare alla prudenza e alla tutela della salute magari aumentando i controlli. "Non parlo a nome di Draghi, non mi permetto, ma sul ...

