Aereo | motore esplode in volo Detriti cadono verso le case | il video

(Di martedì 23 febbraio 2021) Momenti di autentico terrore si sono vissuti a bordo di un Boeing 777-200, improvvisamente in fiamme poco dopo il decollo avvenuto domenica 21 febbraio dall’aeroporto di Denver. Inerano presenti 231 viaggiatori e 10 membri dell’equipaggio. IlUnited Airlines 328, diretto a Honolulu, ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto internazionale di Denver da dove era partito, in quanto poco dopo il decollo uno dei motori Boeing 777-200 ha avuto problemi e ha preso fuoco. Diversidel Boeing 777 sono piovuti dal cielo sulla periferia di Denver dopo l’esplosione dela circa 15.000 piedi di quota. I pezzi sono caduti nelle vicinanze delle abitazioni e solo per un caso fortuito non hanno generato danni importanti a persone o cose. L’è stato in grado di atterrare ...