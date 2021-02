Zenga: “Ibra a Sanremo? Anch’io ho lavorato in tv mentre giocavo. Quando sai gestirti puoi fare tutto” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Walter Zenga intervenuto ai microfoni di Pressing in collegamento da Dubai, parlando del derby ha voluto dire anche la sua sulla presenza di Ibrahimovic come ospite fisso al Festival di Sanremo: “Ibrahimovic a Sanremo? Io lavoravo a Odeon Tv, presentavo ‘Forza Italia’. Tre anni importanti della mia carriera, registravo al giovedì sera col permesso dell’Inter. A mio avviso, se uno è un fuoriclasse, può fare tutto Quando si sa gestire. L’importante è che sia corretto con i compagni di squadra”. Foto: The Sun L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 febbraio 2021) Walterintervenuto ai microfoni di Pressing in collegamento da Dubai, parlando del derby ha voluto dire anche la sua sulla presenza dihimovic come ospite fisso al Festival di: “himovic a? Io lavoravo a Odeon Tv, presentavo ‘Forza Italia’. Tre anni importanti della mia carriera, registravo al giovedì sera col permesso dell’Inter. A mio avviso, se uno è un fuoriclasse, puòsi sa gestire. L’importante è che sia corretto con i compagni di squadra”. Foto: The Sun L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

In una settimana di chiacchiere e polemiche per motivi decisamente extra - calcistici, da Zenga padre e figlio al testa a testa Ibra - Lukaku, la scampagnata sulle nevi di Courmayeur di Cristiano Ronaldo organizzata e consumata per festeggiare il compleanno della sua Georgina non è stato ...

