Volontari ripuliscono Centro direzionale a Napoli | Mario Casillo | “Atto d’amore nei confronti della città”

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Le parole del capogruppo del Partito Democratico presso il Consiglio RegionaleCampania,, sul posto con idelle associazioni Greeat e Sii turistatua. Ieri mattina ala bellissima iniziativa messa in campo dalle associazioni Greeat e Sii turistatua. Un gruppo di, adeguatamente distanziati, con

ottochannel : Salerno, volontari ripuliscono arenile di S.Teresa - ottochannel : Salerno, volontari ripuliscono arenile di S.Teresa - Telebari : Bari, cittadini volontari ripuliscono baia San Giorgio: una mattinata per raccogliere chili di rifiuti - #Bari… - H24Montesacro : Fidene, volontari ripuliscono il muro della scuola 'Fidenae' - - JelenaSoskic73 : #buonanotizia: Massa Lubrense, volontari ripuliscono la spiaggia di Marina della Lobra - @repubblica -

Ultime Notizie dalla rete : Volontari ripuliscono

Telebari srl

de La Via della Felicitàla spiaggia e salvano un volatile di specie protetta BARLETTA - Idel gruppo della Fondazione La Via della Felicità di Barletta si sono uniti ...'Insieme agli assessori Cristaldi, Cantarella e Parisi - ha affermato Salvo Pogliese - abbiamo dato una mano ai centoche hanno partecipato all'iniziativa, non solo esponenti dell'...CENTO. Con il primo Patto di collaborazione stretto col Comune, l’argine traversante è ora percorribile grazie ai volontari della Polisportiva centese. Dodici volontari della Polisportiva, attrezzati ...L'evento è stato organizzato da Xylem Watermark, dal Comitato spontaneo di quartiere Torre a Mare e dall'associazione Cat Surf.