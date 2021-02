Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 febbraio 2021)DEL 22 FEBBRAIOORE 19:35 SIMONE PAZZAGLIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON IL GRANDE RACCORDO ANULARE: TRAFFICO CONGESTIONATO PER UN INCIDENTE TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA CHIUSA LA CORSIA DI SORPASSO; RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E GRA IN USCITA SULLA SP81 APPIA NUOVA IN LOCALITA’ FONTANAROSA RISOLTO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA VALENTE, IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE RISOLTO IL GUASTO TECNICO SULLA METRO C A SAN GIOVANNI LA CIRCONE E’ TORNATA REGOLARE RICORDIAMO IL BLOCCO ECOLOGICO A, PER LA GIORNATA DI OGGI 22 FEBBRAIO. DIVIETO DI CIRCONE DUNQUE FINO ALLE 20,30 PER AUTO A BENZINA E ...