Varianti Covid-19 | dove si stanno diffondendo in Italia | la mappa e le zone rosse

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Ledel-19 si sono ormai diffuse in varie regioni dell’. Le nuove mutazioni del Coronavirus non possono non generare preoccupazione e sono diversi i virologi che hanno dichiarato di aspettarsi il peggio. Masi trovano di preciso leinglese, brasiliana e sudafricana nel nostro Paese? O megliosie probabilmente si diffonderanno anche nelle prossime settimane, purtroppo? Tra le regioni più colpite ci sono l’Umbria e l’Abruzzo, in generale sembra che la variante inglese, in particolare, si stiasulla fascia adriatica. Diffusione che, a detta degli esperti, sarebbe iniziata nel periodo di Natale, quando c’è stato molto movimento sia in entrata che in uscita ...