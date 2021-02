Van Basten: “Haaland è superiore a Lewandowski” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Marco Van Basten è un ex attaccante di razza che soprattutto al Milan ha messo in mostra le sue grandi qualità. L'olandese ha voluto esprimere un suo giudizio sull'attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland. I suoi gol in Champions League e in Bundesliga hanno attirato l'interesse dei migliori club internazionali, ma anche molti elogi da parte dei grandi del calcio mondiale. "Penso che il norvegese possa fare molto di più di quanto si pensa", ha affermato van Basten al canale televisivo olandese Ziggo Sport. "È un giocatore molto intelligente. Ha una tecnica molto buona e segna molti gol", ha detto l'olandese. "L'impressionante percentuale di gol di Haaland ha già portato a fare paragoni con l'ex del Borussia Dortmund Robert Lewandowski. Alla domanda se l'attaccante giallonero è "il nuovo ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 22 febbraio 2021) Marco Vanè un ex attaccante di razza che soprattutto al Milan ha messo in mostra le sue grandi qualità. L'olandese ha voluto esprimere un suo giudizio sull'attaccante del Borussia Dortmund Erling. I suoi gol in Champions League e in Bundesliga hanno attirato l'interesse dei migliori club internazionali, ma anche molti elogi da parte dei grandi del calcio mondiale. "Penso che il norvegese possa fare molto di più di quanto si pensa", ha affermato vanal canale televisivo olandese Ziggo Sport. "È un giocatore molto intelligente. Ha una tecnica molto buona e segna molti gol", ha detto l'olandese. "L'impressionante percentuale di gol diha già portato a fare paragoni con l'ex del Borussia Dortmund Robert. Alla domanda se l'attaccante giallonero è "il nuovo ...

ItaSportPress : Van Basten: 'Haaland è superiore a Lewandowski' - - Wolviesix : @Xueza_00 @catty8323 si parla di questo? - catty8323 : @Xueza_00 Tra lui e scanzi non so chi scegliere. Da quando il miglior giornalista del multiverso ha fatto l'intervi… - dasty00 : @tripalosky99 @MorroLuca1 @_enz29 Madonna ma cosa vogliono dire ste foto? Adesso dire che uno è più forte di lukaku… - LDeSantis2 : @Becmade @andrea_82b15 purtroppo spende 30 ora pe lui vorebbe di buttalli ar cesso, secondo me, poi oh pò diventà van basten -