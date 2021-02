Spostamenti tra le regioni vietati fino a fine marzo, sì alle visite in 2 ai parenti (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alessandra Severini Niente Spostamenti fra regioni fino alla fine di marzo. Il nuovo Dpcm dovrebbe prorogare di 30 giorni le limitazioni agli Spostamenti che scadono il 25 febbraio, ma non si esclude ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alessandra Severini Nientefraalladi. Il nuovo Dpcm dovrebbe prorogare di 30 giorni le limitazioni agliche scadono il 25 febbraio, ma non si esclude ...

Corriere : Il governo ha deciso: il divieto di spostamenti tra regioni sarà prorogato di 30 giorni - HuffPostItalia : Draghi proroga lo stop agli spostamenti tra Regioni. Ipotesi fino al 31 marzo - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Sale l’ipotesi di portare al 25 marzo lo stop per gli spostamenti tra regioni (anche gialle) - lettense1 : RT @romatoday: 'Chiudere oggi per aprire a fine marzo': il nuovo decreto oggi sugli spostamenti tra regioni e il primo Dpcm del governo Dra… - Pietro_Firenze : Nuovo decreto covid, stop spostamenti tra regioni per un mese -