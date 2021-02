Sicurezza e sviluppo insostenibile Il caso di Barcellona

Sicurezza e sviluppo (in)sostenibile. Il caso di Barcellona (Di lunedì 22 febbraio 2021) Siamo oramai alla sesta notte in cui Barcellona è sottoposta a devastazioni e saccheggi. Ogni scusa sembra buona per trascinare la città, ancora ed una volta, sul baratro di una piccola guerra civile: decine di cassonetti della spazzatura bruciati, automobili e motociclette vandalizzate, i negozi del centro razziati, guerriglia urbana contro le forze dell’ordine. L’ultima scintilla che ha fatto esplodere di nuovo la violenza in città è l’arresto del rapper Pablo Hasél, condannato a nove mesi di prigione per apologia del terrorismo ed ingiurie alla Corona. Il problema, però va ben al di là della situazione contingente. La Sicurezza nell’area metropolitana di Barcellona è al centro dell’attenzione degli specialisti del settore da oramai parecchio tempo. Nei primi nove mesi del 2019 sono stati denunciati in città 150.015 crimini (di cui ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 febbraio 2021) Siamo oramai alla sesta notte in cuiè sottoposta a devastazioni e saccheggi. Ogni scusa sembra buona per trascinare la città, ancora ed una volta, sul baratro di una piccola guerra civile: decine di cassonetti della spazzatura bruciati, automobili e motociclette vandalizzate, i negozi del centro razziati, guerriglia urbana contro le forze dell’ordine. L’ultima scintilla che ha fatto esplodere di nuovo la violenza in città è l’arresto del rapper Pablo Hasél, condannato a nove mesi di prigione per apologia del terrorismo ed ingiurie alla Corona. Il problema, però va ben al di là della situazione contingente. Lanell’area metropolitana diè al centro dell’attenzione degli specialisti del settore da oramai parecchio tempo. Nei primi nove mesi del 2019 sono stati denunciati in città 150.015 crimini (di cui ...

SikilaTony : ???????? È ora per le autorità congolesi di mettere in sicurezza il popolo e soprattutto le persone che vengono da lont… - CGILModena : RT @silp_cgil: Sicurezza, legalità, sviluppo, assunzioni, contratto, straordinari e pandemia: i temi che poniamo con forza al governo #Drag… - MarkPlant : RT @SintheraSrl: WEBINAR #SINTHERA – 24 FEBBRAIO 2021 – Integrare la sicurezza in fase di sviluppo delle applicazioni: scenari per un codic… - SintheraSrl : WEBINAR #SINTHERA – 24 FEBBRAIO 2021 – Integrare la sicurezza in fase di sviluppo delle applicazioni: scenari per u… - AndreD81 : RT @CislLecce: SS 275 Maglie - Leuca. Prendiamo atto con favore della richiesta di commissariamento avanzata dalla @RegionePuglia. Il Salen… -