"Serve una legge contro gli infermieri no-vax" dice il virologo Bassetti (Di lunedì 22 febbraio 2021) AGI - "Io sarei per la posizione che, chi non si vaccina per il Covid, debba essere reso inabile a svolgere le mansioni del lavoro da parte dei medici competenti, o addirittura, che venga messo nella condizione di essere allontanato dal lavoro da una legge nazionale. Questo finora non è stato fatto per volontà politica: ad ottobre, novembre si sarebbe dovuta fare una legge nazionale su questo. Non è stata fatta e questo ha messo le amministrazioni ospedaliere, e non solo, in grande difficoltà perché da un lato è stato detto di vaccinarsi, ma dall'altro non è stato messo sul piatto quelle che potevano essere le misure o le sanzioni per chi non si vaccinava". Lo ha detto all'AGI il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti. Dal nosocomio genovese, infatti, nei giorni ... Leggi su agi (Di lunedì 22 febbraio 2021) AGI - "Io sarei per la posizione che, chi non si vaccina per il Covid, debba essere reso inabile a svolgere le mansioni del lavoro da parte dei medici competenti, o addirittura, che venga messo nella condizione di essere allontanato dal lavoro da unanazionale. Questo finora non è stato fatto per volontà politica: ad ottobre, novembre si sarebbe dovuta fare unanazionale su questo. Non è stata fatta e questo ha messo le amministrazioni ospedaliere, e non solo, in grande difficoltà perché da un lato è stato detto di vaccinarsi, ma dall'altro non è stato messo sul piatto quelle che potevano essere le misure o le sanzioni per chi non si vaccinava". Lo ha detto all'AGI il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, Matteo. Dal nosocomio genovese, infatti, nei giorni ...

