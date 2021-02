Sanremo 2021, Amadeus e la Rai pensano ad un evento ‘risarcitorio’ estivo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Amadeus Il solo Festival di Sanremo, quest’anno, non basterà. A motivo delle stringenti norme sanitarie, la kermesse 2021 non porterà nella Città dei Fiori le consuete folle di curiosi e appassionati; così Amadeus e la Rai starebbero pensando ad un ‘risarcimento’. Ad un ulteriore evento – da tenersi con ogni probabilità nel periodo estivo – che attiri persone a Sanremo, in modo da far lavorare alberghi, attività commerciali e ristoranti penalizzati in questa fase. A rivelarlo è Andrea Di Baldassarre, Presidente di Confcommercio Sanremo e vice presidente provinciale Fipe di Imperia, al termine di un incontro on line con lo stesso Amadeus, il sindaco Alberto Biancheri e i rappresentanti delle categorie economiche. A quanto si ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 22 febbraio 2021)Il solo Festival di, quest’anno, non basterà. A motivo delle stringenti norme sanitarie, la kermessenon porterà nella Città dei Fiori le consuete folle di curiosi e appassionati; cosìe la Rai starebbero pensando ad un ‘risarcimento’. Ad un ulteriore– da tenersi con ogni probabilità nel periodo– che attiri persone a, in modo da far lavorare alberghi, attività commerciali e ristoranti penalizzati in questa fase. A rivelarlo è Andrea Di Baldassarre, Presidente di Confcommercioe vice presidente provinciale Fipe di Imperia, al termine di un incontro on line con lo stesso, il sindaco Alberto Biancheri e i rappresentanti delle categorie economiche. A quanto si ...

