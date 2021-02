Salvini sulle elezioni cambia idea: “Regionali in Calabria? Viminale ci dica se si può votare in sicurezza, no a cittadini usati come cavie” (Di lunedì 22 febbraio 2021) “elezioni Regionali in Calabria? Io vorrei sapere se i calabresi possono votare in sicurezza oppure se vengono usati come cavie. Dovranno arrivare indicazioni in fretta, perché il 31 marzo è prevista un’elezione suppletiva a Siena e l’11 aprile si dovrebbe votare in Calabria. Quindi, chiedo al ministero dell’Interno se ci sono le condizioni di sicurezza e, se non ci sono, ce lo dica in tempo”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) dal leader della Lega, Matteo Salvini, che smentisce i retroscena secondo cui la Lega voglia posticipare in autunno il turno delle elezioni locali previste in primavera. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) “in? Io vorrei sapere se i calabresi possonoinoppure se vengono. Dovranno arrivare inzioni in fretta, perché il 31 marzo è prevista un’elezione suppletiva a Siena e l’11 aprile si dovrebbein. Quindi, chiedo al ministero dell’Interno se ci sono le condizioni die, se non ci sono, ce loin tempo”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) dal leader della Lega, Matteo, che smentisce i retroscena secondo cui la Lega voglia posticipare in autunno il turno dellelocali previste in primavera. Il ...

