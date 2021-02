Roma, Metro A rallentata a causa di un atto vandalico. Ma è allarme assembramenti sulle banchine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un atto vandalico ha messo in grossa difficoltà la circolazione sulla Metro A di Roma questa mattina. L'intervento tecnico che è scattato a seguito dell'atto vandalico citato dall'account twitter ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Unha messo in grossa difficoltà la circolazione sullaA diquesta mattina. L'intervento tecnico che è scattato a seguito dell'citato dall'account twitter ...

InfoAtac : #info #atac - Metro A servizio rallentato per atto vandalico #roma - CasilinaNews : #Roma, #MetroA: forti ritardi a causa di un atto vandalico - siobanvict : RT @ilmessaggeroit: Roma, caos sulla metro A: «Servizio rallentato per un atto vandalico». Resse sulle banchine - RomaTutti : RT @iltrenoromalido: ?? Nuovo Podcast! 'Movète Roma Pillola numero 11_ E ora la Metro E' su @Spreaker #moveteroma #roma #romalido https://t.… - maricadale18 : Per una corretta informazione però spiegateci come è’ possibile assembrarsi sui mezzi pubblici (vedo tweet raccapri… -