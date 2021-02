Recordati | utile netto rettificato 2020 in crescita

(Di lunedì 22 febbraio 2021) (Teleborsa) –ha chiuso l’eserciziocon undi 355 milioni di euro, in calo rispetto ai 368,9 milioni del 2019; escludendo i benefici fiscali non ricorrenti legati al “Patent Box”, pari a 2 milioni nele 27 milioni nel 2019, l’risulterebbe indel 3,2%. L’, che esclude poste straordinarie, l’avviamento ed altre voci non ricorrenti, è risultato pari a 410,4 milioni, indel 7,3% rispetto al 2019. I ricavi consolidati, pari a 1.448,9 milioni, sono in flessione del 2,2% rispetto all’anno precedente, scontando la svalutazione di quasi tutte le valute rispetto all’euro, particolarmente accentuatasi nella ...

ha chiuso l'esercizio 2020 con unnetto di 355 milioni di euro, in calo rispetto ai 368,9 milioni del 2019; escludendo i benefici fiscali non ricorrenti legati al "Patent Box", pari a ...Scendendo nel conto economico, l'netto rettificato diè ammontato a 410,4 milioni, in rialzo del 7,3 per cento rispetto al 2019. L'incidenza dell'netto rettificato sui ricavi ..